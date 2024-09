Oczywiście, że należy jej pomóc, często pomoc to właśnie usunięcie ciąży, często pomoc to wsparcie rodziny eot.



Problem w tym, że ta pomoc nie może się kończyć na narodzinach, bo jak ktoś pomaga komuś tylko i wyłącznie po to, żeby urodziła a po tym ta pomoc i wsparcie się kończy to taka osoba jest największym chujem.