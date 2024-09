Wtedy z nieba spadł miastu Szczęściarz Larry – amerykański Żyd, Larry Silverstein. 24 lipca 2001 roku, czyli sześć tygodni przed 11 września, podpisał on umowę dzierżawy kompleksu na 99 lat. Zatroszczył się o to, by według zawartego kontraktu jego zobowiązania finansowe wygasały w razie zburzenia budynków przez atak terrorystyczny, jak też by miał on prawo odbudowy budynków w razie ich zburzenia przez atak terrorystyczny. Pierwsze co zrobił Szczęściarz Larry po podpisaniu umowy dzierżawy nierentownej, azbestowej b---y w centrum Manhattanu nie były remonty czy naprawy, ale ubezpieczenie kompleksu na wypadek ataku terrorystycznego w 23 różnych firmach ubezpieczeniowych na sumę 3.5 miliarda dolarów. Następnie podjął on decyzję o zmianie firmy ochroniarskiej strzegącej budynków podpisując umowę z Securacom – w której zarządzie zasiadał wcześniej brat ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Marvin Bush.