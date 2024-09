Deweloperzy najbardziej poszkodowana grupa przedsiębiorców w Polsce, którzy non stop dokładają do interesu od 35 lat i państwo musi ich ratować. Żeby chociaż te pieniądze trafiały do faktycznych pracowników budowlanych takich jak: murarze, zbrojarze, cieśli, tynkarze, hydraulików, operatorów dźwigów, dla pomocników budowlanych, dla kierowców, którzy dowożą materiały i beton na budowę.



Jeszcze non stop mówią jak to mają za małe marże na mieszkaniach, to jest cyrk. Z jakiej paki państwo ma finansować budowę osiedla bloków, które wykupi zagraniczny fundusz emerytalny/inwestycyjny ze Szwecji, Niemiec czy z USA? Potem będą te mieszkania wynajmować w cenie 2 lub 3 tysięcy zł za 1 pokój. Kto zarobi na sprzedaży tego osiedla? Oczywiście, że deweloper i wąska grupa ludzi, którzy go reprezentowali przed kupcami z zagranicy. Oczywiście za tą państwową pomoc to później sypie setki tysięcy zł dotacji dla danej partii politycznej przed wyborami, żeby ich ludzie wybory wygrali. Później jak widzą, jak łatwo i szybko mogą sprzedać po 500 mieszkań to podnoszą ceny a później płaczą, że zwykli ludzie ich "produktów" nie kupują. Dosłownie koło patodeweloperskiego s----------a.



Prawda jest taka, że w całej Polsce mamy ponad 2 mln pustostanów, 90% z nich to mieszkania i domy kupione na inwestycje, reszta to zapuszczone rudery lub stare rozpadające się drewniane domy na wsiach. Oczywiście ludzie, którzy kupili mieszkania/domy jako inwestycje ich nie wynajmują bo dzięki PiSowi lokatorzy zyskali ochronę prawną jakiej nie było wcześniej. Eksmisja takich osób może trwać miesiącami jak nie latami + jeszcze za takich nieuczciwych lokatorów (pasożytów) trzeba płacić czynsz i opłaty za media.



