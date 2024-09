tam komuś jeszcze chodzi o więzionych zakładników? oni specjalnie tuż przy granicy ten koncert zorganizowali, żeby nie można było uciec i było jak najwięcej ofiar. najlepszy wywiad świata doskonale wiedział o ataku ale był im na rękę. cywil się nie liczy. nawet koszerny. tam chodzi o wymordowanie palestyńczyków i przejęcie ich ziemi.odbijanie zakłądników to pretekst. najważniejsze są geszefty. byli prezydenci i premierzy w więzieniu to norma. ci co rządzą teraz trafią tam Pokaż całość