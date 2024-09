Ja używam innej wtyczki ale działa tylko na światowych gazetach, portalach a nie polskich.



Jest jeszcze patent jak oglądać VOD filmiki które są dostępne tylko dla osób z subem na twitchu bez jego posiadania (wykupienia)



I jeszcze jeden który pozwala mi omijać kody captcha.



To w sumie chyba wszystko co mam dodane do przegladarki ofc wszystkie skrypty z trzecich stron i githuba bo takich rzeczy raczej w oficjalnej bazie dodatków do przeglądarki Pokaż całość