kolejny dowód na to że polska to dzicz i chlew

a teraz niech mi ktoś powie czym różni się ten kraj od ukrainy lub rosji?

jeżeli eksperci z instytutów i sędziowie oceniają że takie wyhamowanie ruchu na autostradzie do zera nie jest spowodowaniem zagrożenia w ruchu lądowym to ja myślę że oni nie powinni piastować swoich stanowisk bądź może nie brać łapówek za kupione orzeczenia