Nie wiem co mnie bardziej oburza? To, że uczą lewackich świrów walki z policjantami? Czy to, że rzucanie butelką w kukłę kosztowało 65 tysięcy EUR? I na ch... się człowiek uczył? Było założyć centrum szkolenia walk ulicznych. Lekcja pierwsza: Jak rządzi Platforma to zawsze na 11 listopada znajdzie się w okolicy kostka brukowa luzem.