Niestety zamiast bujnej opowieści o pięknej Italii oraz zachwytu jej walorami muszę opublikować wpis o jej ciemniejszej stronie... Tydzień temu wraz z żoną byliśmy na wycieczce we Włoszech, gdzie już pierwszego dnia padliśmy ofiarą złodziei, którzy włamali się do naszego samochodu i ukradli (walizkę oraz plecak w którym się znajdował sprzęt o dużej wartości. Mamy ubezpieczenie od kradzieży bagażu, jednak został utracony materiał i cenne dane, których nie obejmował ostatni backup. Za pomoc w przejęciu sprzętu zapłacę nagrodę pieniężną.

Jednym z przedmiotów był macbook air, który posiada cały czas aktywny lokalizator i wskazuje on obecnie Ukrainę, miejscowość Czerniowice (270 KM na południowy zachód od Lwowa). Od kilku dni lokalizacja się nie zmienia. Przedmioty przemieszczały się z Włoch transportem samochodowym odpowiednio przez: Słowenię, Węgry, Słowację i Polskę. Kontaktowałem się z Polską policją jeszcze jak laptop znajdował się w Polsce, jednak powiedzieli że muszę zgłosić to osobiście w Polsce, aby podjeli jakiekolwiek działania (nie wystarczy fakt zgłoszenia we Włoszech...). Policja na Ukrainie podobno ma tysiące takich zgłoszeń i w ogóle ich nie podejmują... Wszelkie oficjalne ścieżki się skończyły, także będę wdzięczny za wszelkie wskazówki oraz sposoby odzyskania sprzętu lub dodatkowy sposób jego namierzenia (strony na jakie warto zaraportować, nr seryjny gdzie dodatkowo zgłosić?).