Dziwi mnie czemu jeszcze Microsoft nie puścił na rosje jakiegoś update który by wyciął możliwość korzystania z systemu i potem generalnie odciął windows update, zablokował licencje. Google powinno wyciąc wszystkie usługi google i do tego jeszcze androidy. Apple wszystkie iOSy wyciąć z wielkim komunikatem "Korzystanie z iphonów na terenie kraju terrorystycznego jest zabronione".

Po co im te paskudne obrzydliwe zachodnie technologie.

Przecież wszystkie Juleczki by momentalnie pucz rozkręciły jak by ich odciąć Pokaż całość