po zakończeniu budowy odcinka Warszawa-Łódź, czas przejazdu skróci się do około 40 minut pomiędzy miastami

Skoro to będzie tylko 40 minut to czemu nie zrobią tego lotniska pod Łodzią?Przypominam, że centroid ludnościowy wypada w okolicy Konstantynowa Łódzkiego, parę km od tego punktu jest już lotnisko Łódź, może dałoby się je po prostu rozbudować do wymaganego standardu?