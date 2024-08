Wyrok złagodzono, bo pierwotnie prokurator żądał 10 lat, a dostał 8. Nie pójdzie siedzieć, bo mieszka i żyje w Polsce, ma polskie obywatelstwo, jest ożeniony z polską aktorką - wyrok był zaoczny. Po prostu nie może na razie wracać do kacapowa bo go zgarną do paki.