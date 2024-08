Warto zauważyć, że to, co nas słusznie oburza i wścieka jest przejawem głębokiej nienawiści do innej, obcej i wrogiej grupy etnicznej. Tymczasem w Polsce różne rządy zachowują się z porównywalnym efektem wobec swojego własnego państwa i narodu. Jaka to choroba nas toczy?