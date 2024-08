Widzę, że wielu nie skumało, więc wyjaśniam:



Ci młodzi ludzie nie są żołnierzami. To są ludzie którzy ukończyli dopiero szkołę i zostali wezwani na poligon do ogólnego przeszkolenia wojskowego, takiego jakie przechodzi każdy młody człowiek w Rosji, a kiedyś przechodził i u nas. Wiecie jak to wygląda? Tam nikt nie uczy ich walczyć, a jedynie musztry, kopać okopy, czołgać się po rurach, ćwiczą by wzmocnić ciało i na nałe szkolenie mają dwa Pokaż całość