Zakładając, że ktoś ma żeńskie, drugorzędowe cechy płciowe ale w wyniku kaprysu matki natury jest napakowany testosteronem jak mężczyzna, ma męski układ mięśniowy i wszystkie inne cechy, które sprawiają, że fizycznie jest raczej mężczyzną niż kobietą...

...to czy sprawiedliwie jest dopuszczać go do rywalizacji sportowej z osobami, które nie miały "szczęścia" urodzić się z aż tak ekstremalną anomalią? I których są miliardy, a takich wyjątków promil tej liczby.

Czym to się różni od dopingu albo implantów? Wiem, że to "nie specjalnie". Ale jakie to ma znaczenie? W sporcie chyba chodzi przede wszystkim o to jak wiele jesteś w stanie dać z siebie, jak bardzo poświęcić, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Oczywiście geny też mają znaczenie - ale nie na takiej zasadzie, że choćbyś nie wiadomo ile trenował, wylał z siebie potu - i tak nie będziesz w stanie dorównać osobie, która urodziła się z tak potężnym handicapem. Nawet jeżeli wylosowałeś najlepszą pulę genową, którą byłeś w stanie, wśród miliarda innych osób. I ten miliard osób może poświęcać swoje życie, żeby wygrać. Ty będziesz lepszy - o promil. Ale potem znajdzie się jeden osobnik, który zmiecie was przewagą 100%. Bo matka natura zrobiła go mężczyzną, który w pewnych miejscach wygląda na kobietę.



Po co w takim razie są kategorie wagowe?



Wyglądasz Pokaż całość