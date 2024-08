Nie wrzucam pieniędzy do puszek, bo Ukrainskie dzieci jak były biedne tak nadal są, a na granicy oligarchowie, urzędnicy zamawiają nowe bmki i merole na lawetach, jak chcecie zobaczyć ile tego jest, to przejechać się pod jakiś punkt graniczny z ukrainą. Niech Oligarchowie obracający miliardami dolarów rzucą na SWOICH biednych małych rodaków, czy jednak mają to w dupie, i to co ich interesuje to pomnażanie majątków, nowe fury, i prostytutki z Lwowa Pokaż całość