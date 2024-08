Co by nie mówić to Bosak ma klasę, naprawdę nieliczny gość wywołujący u mnie szacunek ... cała ta reszta baranów z po-pisów to takie typowe Mariusze których mogę zastąpić na ich bzdurnych stanowiskach od jutra, a Bosak to intelektualny kocur, przerasta mnie intelektualnie i wiedzą geopolityczną a rzadko tego doświadczam.