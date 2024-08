żeby ten linux posiadał chociaż jakiś exclusive software, podstawowy, przeglądarkę, antywirus i jakiś player do multimediów, tylko tyle i aż tyle a byłby wart zainstalowania, a tak co? zainstaluje i do tak najbardziej podstawowej czynności jak przeglądanie internetu nadal używam, co oni tam wciskają? firefoxa?