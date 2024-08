Tak to jest, jak ludzie nie mający o czymkolwiek pojęcie chcą to narzucić wszystkim. Rezerwacje się poprawiły w ostatnich latach, aczkolwiek jest pole pod poprawy. PKP nie wykorzystuje wszystkich miejsc w rezerwacjach, powinno być pokazane od jakiej stacji do jakiej, dane miejsce jest zajęte i tak lokować ludzi przy zakupie biletu, żeby maksymalnie te miejsca zapełnić, co pozwoliłoby im sprzedać więcej biletów na jednej trasie i poprawiłoby to komfort podróży. Osobiście lubię Pokaż całość