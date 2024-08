A to jakiś Big Brother? https://wykop.pl/link/7503537/polak-zaatakowany-siekiera-przez-ukrainca-ktory-grozi-tez-pistoletem - to samo miejsce. Fajnie tam macie z takimi sąsiadami. To doprowadzi tylko do jednego - jeśli policja go nie zatrzyma i nie zostanie deportowany to ktoś zostanie ranny, albo gorzej.