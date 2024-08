Tytułem wstępu. Sprzęt i akcesoria komputerowe zawsze staram się kupować od renomowanych firm - jak wiadomo - "gorycz słabej jakości pozostaje na dłużej, niż słodycz niskiej ceny". Dotyczy to również serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na który zwracam uwagę decydując się na daną firmę. Z osobistych doświadczeń mogę polecić firmę Logitch - po zagubieniu odbiornika myszy wystarczyło przesłanie do serwisu zdjęcia myszy/dowodu zakupu i całkowicie za darmo otrzymałem nowy odbiornik. Dla firmy to znikome koszyty a zyskują klienta na długie lata.

Wracając do tematu. Na podstawie opinii z internetu, jak również np. z wykopu: https://wykop.pl/artykul/1989088/moja-przygoda-z-firma-targus-producentem-plecakow-i-toreb-na-laptopy zdawało się, że firma Targus ma podobne podejście do klienta. Niestety, okazuje się, że na ten moment Targus traktuje klientów zupełnie inaczej.Plecak Targus Drifter 16" TSB238EU zakupiłem w sklepie x-kom 4 lata temu: https://www.x-kom.pl/p/74171-plecak-na-laptopa-targus-drifter-16-czarno-szary.html na stronie widnieje zachęcający akapit:

Niestety, po niedługim czasie normalnego użytowania (noszenie do i z pracy laptopa oraz akcesoriów) zamek komory laptopa zaczął się odpruwać - na początku była to niewielka dziurka która z czasem stawała się coraz większa. Nie spieczyłem się ze zgłoszeniem, w kończu gwarancja jest dożywotnia. Ogólnie, plecak był używany raczej sporadycznie. W tym roku zacząłem używać go na co dzień i niestety - rozprucie wzdłuż zamka zaczęło powiększać się w tempie geometrycznym. Przyszedł więc czas na reklamację. Otrzymałem szybką odpowiedź, proszą o podanie szczegółów uszkodzenia i zdjęć plecaka z każdej storny.

Wysyłam następujące zdjęcia plecaka: