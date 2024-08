No właśnie "za twoich czasów " za twoich czasów to ludzie żyli, podorabiali się z donoszenia na ubecji. Poza tym to właśnie twoje czasy dużo popsuły w Polsce, ten PRL ,te myślenie bolszewickie. Ktos kto miał jakąś pozycję to wszystkich dookoła gnoil bo jako on ważny z układami..wyzyskiwacze jeszcze i w tych czasach zarządzają firmami,zajmują kierownicze stanowiska wyzyskując ludzi,bo dla nich pracownik nie ma zadnych praw. Wieczna mentalność komucha w głowie