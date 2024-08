Dlatego że biorą pieniądze od Sorosa i jemu podobnych. Zaś Soros i jemu podobni są sługami Diabła, a diabeł nienawidzi ludzi i chce nas zniszczyć. To co się dzieje na świecie wygląda tak jak by ktoś celowo chcial zniszczyć naszą cywilizację

Co jest bardziej prawdopodobne? Że poważni ludzie, milarderzy są głąbami i nie wiedzą, że to co robią prowadzi do destrukcji naszego rodu, naszej zachodniej cywilizacji? Wierzą, że to co robią jest