Pamiętajmy, że wprowadził to najbardziej propolski i patriotyczny rząd PiS.

Pokaż całość

Pamiętamy, oczywiście, że pamiętamy. Pamiętajmy też, że PiS nie rządzi od października zeszłego roku a obecny rząd nic z tym nie robi. A zresztą, co to w ogóle za myślenie? Już któryś raz widzę schemat typu:-ktoś zwraca uwagę na problem X-ktoś odpowiada - no tak, jest problem X, ale to PiS spowodował problem X.Teraz zamiast słynnego