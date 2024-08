Przy czym Kliczko jest konkurentem politycznym Zelenskiego. Jest wymieniany jako najpowazniejszy kandydat w wyborach rpezydenckich, gdy skonczy sie wojna.



Takze sporo brudow na niego i jego otoczenie to bedzie dzialanie propagandowe w ramach kampanii wyborczej. Ta sie zaczela.



A zeby nie bylo to sam Kliczko tez zaczal pociskac kity w stylu "ilu jeszcze Ukraincow musi zgionac, zanim Zelenski siadzie do negocjacji pokojowych" etc.