No cóż... będziemy musieli się przyzwyczaić... Najzabawniejsze jest co innego. Na świecie zaczynają dominować 2 doktryny... komunistyczna i islamska. Z czego ta pierwsza wspiera drugą a ta druga pierwszej nienawidzi. Póki co obie są zjednoczone w obliczu wspólnego wroga, zachodniej kultury i chrześcijaństwa. Ale ciekawe co bedzie jak juz zachodnia cywilizacja upadnie?

Biorę popcorn.