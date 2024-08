Kostki rosolowe to dla mnie pewna zagadka. Wiekszosc takiej kostki to sól - okolo 55% reszta to olej - i to nie ze z kury tylko jakis palmowy czesto. I jakies dodatki. Nawet nie wiem ile tam jest wogole rosolu czy czegokolwiek pochodzenia zwierzecego.

Placi sie za to kupe kasy - no, wygodne jest. Ale w praktyce mozna sobie zastepnik takiej kostki relatywnie latwo naszykowac z podstawowych skladnikow za doslownie 1/10 ceny.