Głównym celem założonej przez Ogórek fundacji jest wybudowanie na Dolnym Śląsku muzeum poświęconego utraconym dziełom sztuki. Ma ono m.in. prezentować grabież polskich dóbr kultury przez Niemców podczas II wojny światowej. Budowa ruszyła we wrześniu 2021 r., miała się skończyć - według deklaracji Ogórek - do końca 2023 r., ale do tej pory się nie zakończyła.

NO to trzeba prześwietlić wszystkie dokumenty i wydatki na to muzeum oraz wykonawców tego zlecenia.Sprawdzić umowę