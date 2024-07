Ale mnie ten nasz trener #!$%@?ł w tych ostatnich sekundach. Gdybyśmy to przegrali to w ogromnej mierze przez sędziów (a wygraliśmy pomimo błędu sędziów) a nasz trener tam tylko rozłożył ręce i w sumie nic nie powiedział do tej sędzi jak mu przyszła wyjaśnić sytuację. Niepojęte.



PS. dla tych co nie wiedzą OCB: Na ok. 40 sekund przed końcem trafiły obie zawodniczki i powinien być remis (bodajże 31:31) ale sędziom i osobom Pokaż całość