Błędem tych protestów jest to że nawet jak są one nagłaśniane przez media oraz ludzie o nich się dowiedzą to ludzie zamiast na sprawach klimatu to skupiają się na tym jakie te barany debilizmy odwalają i tez na tym że utrudniają po prostu danym ludziom życie i tyle.

Co im z nagłośnienia medialnego skoro 99% ludzie ma gdzieś ich postulaty tylko skupia się na tym że im szkodzą i utrudniają np dojazd Pokaż całość