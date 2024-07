Na ten slub brata to rozumiem, ze jechalaby rowerem? xD

Ale w sumie rower tez nie jest ekologiczny... guma, stal, plastik, aluminium... masa syfu by to wszystko wyprodukowac i przetransportowac.

Aktywiszcza (terrorysci) klimatyczni mysla, ze jedyna kara jaka dostana, to mniejsza ilosc wyswietlen na tik-sroku niz mieli nadzieje miec.

A co do zalenia sie matki za pomoca mikrofonu i internetu...