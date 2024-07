Mieszkałem kiedyś w turystycznym mieście, zaraz obok głównych atrakcji. Jak by tylko mieli możliwość (otwarte drzwi, okno czy cokolwiek) to by do domu weszli żeby "skorzystać z łazienki", "podgrzać mleko dla dziecka" czy "skorzystać z internetu". Gorzej niż szarańcza.