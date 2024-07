10 lipca z Niemiec do Polski został ekstradowany 33-letni Ahmad Al., Syryjczyk i szef największej rozbitej dotąd grupy przestępczej trudniącej się przemytem migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy przez białoruską granicę. Część zysku (30 mln dolarów) trafiło do Hezbollahu i Palestyńskieo Dżihadu