Cheatle odmówiła złożenia rezygnacji ze stanowiska.

Pokaż całość

Przecież za taki giga fail nie ta pani powinna mieć żadnej możliwości rezygnacji, tylko wylecieć ze swojego stanowiska na kopach. Co zresztą prawdopodobnie będzie miało miejsce, Nancy Mace (ta, która po niej tak pojechała) złożyła wczoraj odpowiednią uchwałę.Swoją drogą: dobrze, że to kobieta tak ją zjechała. Gdyby zrobił to mężczyzna, to zaraz by się lewackie media zesrały że mężczyźni znęcają się nad biedną kobietą