#!$%@? juz od Obajtka, to zastanawiam sie gdybym np. moi rodzice musieli wpisac oswiadczenie, to co byscie wpisali?



Wybudowali dom w 2003 roku za 190k i maja na taka liczbe faktury. Jesli wpisza wiecej to skarbówka moglaby sie przyczepic, ze byl jakis dodatkowy dochód (moze lapówka?). Kazda wyzsza liczba wpisana niz 190k jest nie do udowodnienia, nie ma na to zadnych dokumentów.



Natomiast jakby mieli wpisywac "wartosc rynkowa" to na jakiej zasadzie? Pokaż całość