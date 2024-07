Polowa tekstu o ludziach, że kochaja pieski. No super, ale co to wogole zmienia? Ludziom sie wydaje, że mówi sie "unarł" jak kogos lubimy, a "zdechł" to nie. Ale przecież "zdechł" powiedziane o człowieku jest pejoratywne właśnie dlatego, że imputujemy mu, że nie był człowiekiem. Ja nawet moge zrozumiec, że ktoś tak kocha pieska, że uważa, go za człowieka i dlatego on umiera, ale jak to sie rozszerzy na wszystkie psy, czy Pokaż całość