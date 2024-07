Niezła ta ustawka... czyli ktoś twierdzi, że jakiś przegryw specjalnie nie trafił ze ~150 metrów tylko ...w ucho bo "taki był plan"?



No możliwe - ja tam bym niczego nie wykluczał ale ...serio?



W każdym razie teraz Trump będzie miał chyba lepiej ogarniętą ochronę. Swoją drogą to ciekawe co by było gdyby go odstrzelili? Bo ten chodzący trup Biden raczej nie wygra wyborów (o ile dożyje) to musieliby kogoś na siłę szukać Pokaż całość