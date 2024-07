ale pie**nieta baba plus jeszcze konfedepisowców wywalilo z trollowni na potege, przeciez to co zrobił Tusk to mistrzostwo swiata, przez nieudolne rządy przyjaciół konfederacji czyli PISu ktory nie wybudowal żadnej elektrowni atomowej, mamy teraz problem z weglem, mamy podatki za emisje co2 i tak trzeba bedzie placic, bo na to pis sie zgodzil jak bral kase za ETS a dzieki ruchowi tuska bedzie mozna spalac wegiel nieopodatkowany i nim handlowac do ukrainy, Pokaż całość