Nie chciało mi całego czytać, ale gościu broni żydów, przecież oni nie zrobiliby tego specjalnie??? bla bla. Próbują wysiedlić naród Palestyński od lat, aby przejąc ich ziemie. Robią to tak mimochodem, nie specjalnie. Ogólnie to żydzi są super to wina Hamasu i Palestyńczyków. Niech #!$%@? na drzewo z tymi swoimi tezami. Żydzi mordują niewinnych cywili i żadne bajdurzenie tego nie zmieni, z ofiar się stali oprawcami.