Zaraz ktoś pewnie będzie szukał spisku xD A prawda jest taka, że tak pewnie prawie wszędzie to wygląda. Jest jakiś rejestrator w budynku i jak budynek płonie to wszystko znika.



Jak się złodziej włamie do jakiegoś prywatnego domu, to też jest bardzo duża szansa, że może się dosyć łatwo natknąć na rejestrator leżący sobie na jakieś półce i zwyczajnie zabrać to do torby.