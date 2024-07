Przecież tak działają doktoraty. Studia doktorskie nie są obowiązkowe. Doktorat trzeba napisać i obronić, cała reszta to dodatek. To nie jest magisterium czy inny licencjat.



Wszyscy robiący z tego aferę kompletnie nie rozumieją jak działa doktorat i jak wygląda procedura...



W zasadzie to studia doktorskie są tylko po to żeby trzepać kasę że stypendiów ;( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )