Zdarzyło mi się kilka razy być zaatakowanym przez jakieś boty na Telegramie. W celu walki ze spamem chciałem zmienić ustawienia konta w taki sposób, żeby tylko osoby z moich kontaktów mogły do mnie pisać. Okazało się, że muszę wykupić premium, a nawet jeśli je wykupię, to inni użytkownicy premium i tak będą mogli do mnie pisać.

Co to za #!$%@??Przecież w telegramie możesz ustawić sobie kto może do Ciebie pisać ustawia się to w Privacy and Security i nie ma tam żadnego premium.Kto