Standard w kraju rządzonym przez wielkie firmy. Nieważne ile osób zabijesz to bogaci którzy siedzą w zarządzie lub są właścicielami NIGDY nie poniosą konsekwencji.Rodzina Sacklerów, założyciele Purdue Pharma jest odpowiedzialna zatrupów i co? Firma ogłosiła bankructwo a oni nadal są miliarderami. Podobnie jak Boeing poszli na ugodę której jednym z zapisów było to że będą całkowicie nietykalni. Ot sprawiedliwość.