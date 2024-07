Powiem wam, że wiele osób na wykopie, które psioczą na te globalistyczne pomysły z chęcią odda swoją wolność za pokierowanie ich życiem. Wiele osób jest tak niesamodzielnych i zagubionych, że to nie robi dla nich żadnej różnicy. Coś jak wstąpienie do klasztoru albo jako zakonnica. Wiele zagubionych i nie radzących sobie z życiem osób tam idzie bo wtedy nie musza myśleć co robić. Jest harmonogram życia ustawiony i to wystarczy.