Z owadów to chyba najbardziej lubię trzmiele. Nie dość, że to takie śmieszne grubole co nawet latają pokracznie i powoli, to jeszcze są zupełnie wyluzowane i łagodne, żeby trzmiel użądlił to naprawdę trzeba go #!$%@?ć. Poza tym ich żądła nie są takie jak u pszczół, w skórze nie zostanie trudny do wyciągnięcia hak. No i trzmiele mają słabszy jad niż pszczoły. Nawet na dłoń można takiego wziąć i będzie sobie siedział zadowolony, Pokaż całość