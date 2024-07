Z perspektywy życia na emigracji i jeżdżenia do Polski od 21 lat, to w modernizacji dróg Polska zaliczyła prawdziwy SKOK cywilizacyjny. Jazda po Polsce jeszcze przed 2010 to byla katorga. Dzisiaj autostradą można dojechać ze Słubic do Białegostoku czy Suwałk (via balitca jest na ukończeniu).