Powinni zredukować liczbę drapieżnych futerkowców, ale nie do zera. Niestety gatunki inwazyjne trwale zmieniły ekosystem wyspy i już się rozlane mleko nie wleje z powrotem do kubka. Jedyny sensowny sposób to coś, co będzie kontrolować populację tych inwazyjnych, np.: puchacze, lisy.



W latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce zarządzano wielkie polowania na wilki i ogólne "odwilczanie" lasów. Skutki odczuwamy jeszcze do dziś. Sarny, dziki i jelenie pustoszą sady, ogrody i uprawy nie Pokaż całość