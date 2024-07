Mózg niech sobie lepiej zbada, ale putin ma beke z tych idiotów. On tam na kremlu szcza ze śmiechu z tych idiotyzmów co PO/KO odwala, a dla hołowni za to "wgniecenie w ziemie" szykuje soczystą atomówke, którą mu wsadzi w dupe, a kamyszowi da plecaczek # pdk