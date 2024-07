Za to bestialstwo którego się dopuścił, czyli przywiązanie psa do samochodu i ciągnięcie go za sobą oraz późniejsze próby tuszowania sprawy i kłamstwa których się dopuścił ten człowiek dostał tylko 3 miesiące?! A oczywiście nasze służby takie a nie inne, więc jeszcze dodatkowo nawet go nie mogą znaleźć. Możliwe, że specjalnie.