Użyłem kiedyś vouchera na $1200 przy kupnie lotu za $1300 na LOT, niestety musiałem go odwołać korzystając z procedury 24h na odwołanie, zgadnijcie co? Dostałem tylko $100 z powrotem, $1200 sobie przytulił lot, zero odzewu z ich strony - także nie dziwią mnie te wyniki jak OKRADAJĄ ludzi



NIE POLECAM