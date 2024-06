5 czerwca rano spora część mieszkańców dowiedziała się, iż mieszkania, które kupili przeszło 20 lat temu nie mają ujętego w akcie notarialnym dojazdu z osiedla do drogi publicznej. Okazało się również, że deweloper, który mieszkania im sprzedał, postanowił pozbyć się gruntu, na którym ów dojazd się znajdował.

Pani Barbara Stocka, właścicielka firmy, zrobiła to z pełną świadomością i premedytacją dlatego, że w momencie kiedy myśmy kupowali tutaj mieszkania, a przynajmniej ja, w 2001 roku, to wszystkie dokumenty były przeze mnie dokładnie przejrzane, księgi itd. I tam nie było jakiegokolwiek zapisu o tym, że ta droga nie jest naszą własnością. Ja nie miałam świadomości, że kupuję mieszkanie na osiedlu, na którym nie będzie drogi dojazdowej – tłumaczy pani Dorota, mieszkanka osiedla.

Dojazd do nieruchomości jest z 2 stron i można to sprawdzić bez problemu na geoportalu, co do sprzedaży działki to nikt nie będzie płacił podatku za za coś czego nie użytkuje.Przecież